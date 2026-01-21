Al pronto soccorso con un coltello da macellaio nelle calze | era stato ferito in una rissa

Nelle prime ore del 21 gennaio, due pattuglie del Radiomobile di Piacenza sono intervenute al pronto soccorso della città, dove un uomo con un coltello da macellaio nelle calze era stato portato in stato di agitazione. L'intervento è stato necessario per gestire la situazione e garantire la sicurezza, a seguito di una rissa che ha coinvolto il paziente.

Denunciato un 43enne marocchino: era arrivato all'ospedale con un'ambulanza presentando lesioni riconducibili a una rissa avvenuta in viale Sant'Ambrogio Nelle prime ore del 21 gennaio alle 3.30 circa, due "gazzelle" del Radiomobile di Piacenza sono intervenute al pronto soccorso di Piacenza, a seguito della segnalazione di un paziente in stato di forte agitazione. L'uomo, un cittadino marocchino di 43 anni, residente in provincia di Lodi ma domiciliato in città, era arrivato all'ospedale con un'ambulanza, presentando lesioni riconducibili a una rissa avvenuta la sera precedente in viale Sant'Ambrogio.

