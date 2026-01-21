Al Palamostre l' Amleto cult di Filippo Timi

Al Palamostre torna “Amleto²”, lo spettacolo di Filippo Timi che propone una rilettura originale della tragedia di Shakespeare. In questa versione, ogni gesto e parola assumono un ruolo di interpretazione personale e provocatoria, offrendo al pubblico una riflessione moderna e intensa sull’opera classica. Uno spettacolo da non perdere per chi desidera un approccio innovativo e coinvolgente al capolavoro del teatro.

🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: I dubbi di Filippo Timi . E' Amleto al teatro Petrarca Amleto, di e con Filippo Timi al Teatro Petrarca: un elogio della follia tra tragedia e commediaIl Teatro Petrarca di Arezzo ospita "Amleto²", una rilettura originale e visionaria del testo shakespeariano firmata e interpretata da Filippo Timi. Filippo Timi protagonista di 'Amleto 2' al Teatro PalaMostre di Udine. AMLETO 2 al Teatro PalaMostre di Udine con Filippo Timi: nuova interpretazione shakespeariana dal 24 al 25 gennaio 2026.

