Al nostro amore | la sophisticated comedy al Teatro La Comunità

Al Teatro La Comunità di Roma, dal 30 gennaio all’8 febbraio 2026, va in scena “Al nostro amore – Happy Hour” di Luca De Bei. Si tratta di uno spettacolo che combina umorismo e riflessione, offrendo un momento di intrattenimento sobrio e originale. Un’occasione per assistere a una proposta teatrale intelligente, pensata per un pubblico alla ricerca di una “sophisticated comedy” di qualità.

Cosa: Lo spettacolo teatrale Al nostro amore – Happy Hour di Luca De Bei.. Dove e Quando: Al Teatro La Comunità di Roma, dal 30 gennaio all’8 febbraio 2026.. Perché: Una commedia brillante e sentimentale che esplora la solitudine e l’imprevedibilità degli incontri umani attraverso un dialogo serrato e ironico.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una nuova, stimolante proposta che promette di coniugare il divertimento della commedia alla profondità dell’indagine psicologica. Dal 30 gennaio all’8 febbraio 2026, il Teatro La Comunità ospiterà Al nostro amore – Happy Hour, un’opera scritta da Luca De Bei che vede protagonisti Barbara Scoppa e Leandro Amato, sotto la sapiente regia di Barbara Porta. 🔗 Leggi su Ezrome.it

