Al Circus concerto gospel per sostenere Avis

Venerdì 23 gennaio alle 21, il teatro Circus di Pescara ospiterà il concerto dei Gospel Sound Machine, diretto dal maestro Loris Medoro. L’evento, promosso da Avis Pescara, rappresenta un’occasione per sostenere le attività dell’associazione attraverso un momento musicale di qualità. Un appuntamento dedicato alla solidarietà e alla musica gospel, aperto a tutta la comunità.

Venerdì 23 gennaio, alle ore 21, si terrà uno degli eventi più importanti di Avis Pescara. Al teatro Circus si terrà il concerto dei Gospel Sound Machine, apprezzato gruppo diretto dal maestro Loris Medoro. L’evento è completamente gratuito e rivolto sia ai donatori sia a chi donatore non è, e volesse semplicemente un po’ alla volta iniziare a conoscere questo mondo fatto di solidarietà e di altruismo. Si tratta della terza edizione consecutiva e, visto il successo delle precedenti due, il direttivo di Avis Pescara ha deciso di trovare una cornice ancora più adatta e prestigiosa, come è appunto il Teatro Circus.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Al Bonci una serata che unisce orchestra, gospel e danza per sostenere la ricercatrice nella lotta al tumore al pancreas

“Natale Gospel in Certosa”: tutto esaurito per il concerto del Revelation Gospel ChoirIl concerto Natale Gospel in Certosa, previsto per l’11 dicembre 2025 a Calci (PI), ha registrato il tutto esaurito, confermando il suo ruolo di evento imperdibile del periodo natalizio.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Avis Pescara, torna il concerto gratuito al Circus per promuovere la cultura della donazione.

Al Circus concerto gospel per sostenere AvisVenerdì 23 gennaio, alle ore 21, si terrà uno degli eventi più importanti di Avis Pescara. Al teatro Circus si terrà il concerto dei Gospel Sound Machine, apprezzato gruppo diretto dal maestro Loris M ... ilpescara.it

Valentino Aquilano omaggia Lucio Dalla al Teatro Circus: concerto-tributo a sostegno di EmergencyUn grande concerto-tributo con come obiettivo la solidarietà. E’ quello che venerdì 9 gennaio dalle 21 si terrà al Teatro Circus. L’omaggio è alla poesia, la musica e l’anima di Lucio Dalla e a farlo ... ilpescara.it

ROYAL CIRCUS OSTRICA in concerto!!! Old-style SwingJazzLatin Orchestra!!!! Quando SAB17 ore 22.30 Dove CiRcO PaNiKo dal 20 Dicembre 2025 al 18 Gennaio 2026 presso Parco del Molentargius (Quartu Sant’Elena) ingresso Via Don Giordi - facebook.com facebook