Al Campus Roche la ricerca è protagonista

Al Campus Roche di Monza, la ricerca rappresenta il cuore del settore farmaceutico. Qui, l’innovazione e la collaborazione si uniscono per promuovere una “ricerca circolare”, volta a valorizzare ogni fase del processo e a favorire soluzioni sostenibili. Un ambiente dedicato allo sviluppo scientifico, dove il progresso si realizza attraverso un approccio integrato e responsabile.

È il motore del settore farmaceutico e non solo, al Campus Roche di Monza la “ Ricerca circolare “ è protagonista. L’azienda si prepara a lanciare una campagna di informazione dedicata a raccontare questa attività "nella sua dimensione più autentica – spiega –. È il cuore dell’ innovazione spesso invisibile, capace di trasformare intuizioni, dati e sperimentazioni in risultati concreti, contribuendo allo sviluppo del Paese, accelerando il futuro". L’iniziativa "è un viaggio in questo affascinante ecosistema per promuovere conoscenza, connessioni, opinioni a confronto e un dibattito costruttivo, indispensabile per rendere questo circuito sempre più virtuoso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

istituto nazionale dei tumori di milano vince il bando roche per la ricerca clinica a supporto di data manager e infermieri di ricercaL'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha vinto il bando Roche dedicato al supporto della ricerca clinica, con un progetto focalizzato sull’oncologia.

Ospedale Monaldi di Napoli vince Bando Roche per la Ricerca Clinica: progetto in oftalmologia finanziato con 30mila euroL’Ospedale Monaldi di Napoli ha vinto il bando Roche per la Ricerca Clinica, ottenendo un finanziamento di 30mila euro per un progetto in oftalmologia.

