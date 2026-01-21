Aiutami 20enne telefona alla madre mentre viene violentata dal barista durante festa a Capodanno

Durante la notte di Capodanno 2023 a Obereggen, in Alto Adige, un giovane di 20 anni ha chiamato la madre in stato di shock, denunciando di essere stata vittima di violenza da parte di un barista di 30 anni durante una festa. L’episodio sta ora sotto indagine da parte delle autorità, che stanno valutando le circostanze e le testimonianze per fare chiarezza sull’accaduto.

Un barista di 30 anni è accusato di violenza sessuale su una ragazza di 20 anni la notte di Capodanno 2023 a Obereggen, in Alto Adige. La giovane, dopo una chiamata alla madre nei concitati momenti dell'aggressione, è stata soccorsa e ha sporto denuncia.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: 20enne che cerca casa viene violentata, rapinata e sequestrata dal falso benefattore a Galatina Leggi anche: Alba, 20enne trovata in strada sconvolta e con i pantaloni abbassati: “Violentata da uomo conosciuto al bar” Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Telefono Azzurro e Misericordie d'Italia in aiuto ai bambini coinvolti nelle guerre; Violenza sessuale alla festa di Capodanno di Obereggen, la vittima telefona alla madre mentre viene aggredita: Aiuto; Truffe su WhatsApp e al telefono: dal finto agente assicurativo al parente bisognoso, a cosa fare attenzione; Annabella Martinelli, la studentessa testimone: L'ho vista la sera della scomparsa. Era senza telefono, le ho offerto il mio aiuto. Federica Pambianchi, madre di Riccardo Branchini, 20enne scomparso il 13 ottobre 2024, non si arrende e chiede aiuto per ritrovare suo figlio. Stando a una segnalazione, il giovane sarebbe passato dal Ticino: «La mia vita è sospesa tra dolore, incertezza e x.com Federica Pambianchi, madre di Riccardo Branchini, 20enne scomparso il 13 ottobre 2024, non si arrende e chiede aiuto per ritrovare suo figlio. Stando a una segnalazione, il giovane sarebbe passato dal Ticino: «La mia vita è sospesa tra dolore, incertezza e - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.