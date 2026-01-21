In Italia, la carenza di operai specializzati rimane una sfida significativa per il mercato del lavoro. In Umbria, questa problematica si manifesta in modo ancora più evidente, complicando le attività delle imprese locali. La ricerca di competenze specifiche e qualifiche adeguate rappresenta una delle principali priorità per sostenere lo sviluppo e la competitività del territorio.

La difficoltà nel reperire operai specializzati continua a rappresentare una delle principali criticità del mercato del lavoro italiano, ma in Umbria il fenomeno assume contorni ancora più marcati. Secondo una recente indagine condotta da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro, la difficoltà media nazionale nel trovare figure qualificate si attesta al 47,8%, mentre nella regione umbra raggiunge il 55%. Tra le professionalità più richieste e, allo stesso tempo, più carenti spicca quella del saldatore, figura chiave per comparti strategici come il metalmeccanico, l’edilizia e il manifatturiero. Le previsioni occupazionali per il 2026 confermano una domanda in costante crescita di saldatori qualificati su tutto il territorio nazionale, con le imprese che faticano sempre più a reperire personale adeguatamente formato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

