Airoma lascia Avellino la Camera penale irpina | I magistrati non possono essere soggetti politici

Il Procuratore della Repubblica di Avellino ha recentemente lasciato il suo incarico, suscitando reazioni della Camera penale irpina. In un discorso pubblico, ha sottolineato il ruolo imparziale dei magistrati, evidenziando come non possano essere soggetti politici. Questa dichiarazione apre un dibattito sulla neutralità dell’istituzione giudiziaria e sull’importanza di mantenere l’indipendenza del sistema giudiziario.

Nel corso di un inconsueto "saluto alla città", fatto in data 16.01.2026 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, Dott. Domenico Airoma, destinato ad altro incarico, cui hanno partecipato numerose Autorità Istituzionali e al quale tutti gli Organi di Stampa hanno riservato assoluto rilievo, il medesimo Procuratore della Repubblica ha dichiarato di augurarsi "un cambio di rotta" e che la Pubblica Amministrazione sia fatta in futuro da persone che "non hanno bisogno di passare buste sottobanco quando c'è un concorso".

Giudizio abbreviato, Camera Penale Irpina a confrontoLa Camera Penale Irpina, attraverso la sua Scuola di Formazione guidata dall’Avv.

"Rito abbreviato: tra riforma e prassi", l'incontro organizzato dalla Camera penale irpinaIl 15 gennaio, la Camera Penale Irpina, attraverso la sua Scuola di Formazione guidata dall’Avv.

