“Affondare le navi delle ong nel Mediterraneo”, “Le camere a gas una menzogna”, chiesto il processo per il ... ilfattoquotidiano.it
“Difficile da seguire”; “E’ noioso, non succede niente”; “Ci sono troppe descrizioni”: la Gen Z si lancia ... ilfattoquotidiano.it
Crema, due rapine in pieno centro storico: denunciati in sei ilgiorno.it
Referendum Giustizia, Nordio gela Barbero dopo le critiche: “Gli storici danno interpretazioni eccentriche” ildifforme.it
Episodi di violenza e pregiudicati, licenza del locale sospesa per 10 giorni ildifforme.it
Mercato automobilistico, 2025 in rosso per la Campania: Benevento regge sull’usato anteprima24.it
‘Vietate i social a Fabrizio Corona’, la replica a Mediaset e Signorini: ‘È guerra, per fermarmi mi dovete sparare’
“Ormai è guerra”: lo scontro totale tra Corona e Mediaset «Ormai è guerra, trattative non ne fac... ► notizieaudaci.it
La volta buona, caos in studio: Calabrese contro la dieta paleolitica
(Adnkronos) – Acceso confronto a La volta buona tra il professor Giorgio Calabrese e la biologa nutr... ► periodicodaily.com
Femminicidio ad Anguillara, parla il marchigiano che frequentava Federica Torzullo: «Il cellulare squillava a vuoto, poi più nulla»
ASCOLI - «Il dolore è immenso». E non potrebbe essere altrimenti. «Perché Federica è stata strappata... ► corriereadriatico.it
Roma: blitz al Quarticciolo, 18 arresti e oltre 500 dosi cocaina e crack sequestrate
I paracadutisti del primo Reggimento Tuscania hanno partecipato ieri a un servizio di controllo str... ► romadailynews.it
Jannik Sinner, lo spettro del ritiro agli Australian Open: "Possono essere guai"
Luciano Darderi vince, ma invece di esultare si piega in due dal dolore. Corre rapidamente dall’alt... ► liberoquotidiano.it
Ultim’ora Napoli, il mercato resta a saldo zero: i top club italiani hanno detto no
Nonostante il Consiglio Federale straordinario organizzato dalla Lega Serie A, il mercato del Napol... ► spazionapoli.it
"Ciak si gira! ...Cinemà" all'OFF/OFF Theatre
Galeotti furono Paolo Limiti, Stelvio Cipriani, Maurizio De Angelis, Joan Luis Bacalov, Fabio Frizzi... ► romatoday.it
Stefano De Martino, le prime parole dopo i funerali del padre. Poi il gesto del conduttore per la madre e la vicinanza di Emma
Nel pomeriggio di ieri, 20 gennaio, si sono svolti i funerali di Enrico De Martino, il padre di Stef... ► today.it
Acireale, il sindaco nei borghi devastati: “Le chiusure hanno salvato vite umane”
Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha effettuato un sopralluogo nei borghi marinari duramen... ► cataniatoday.it
Un concorso di progettazione per rida vita all'ex Distretto Militare
Sottoscritto il contratto di comodato d'uso tra Comune e Adisu, ultimo atto necessario all'... ► foggiatoday.it
Tech Europe Foundation, de Angelis: ‘con Bocconi e Politecnico siamo la piattaforma del deep tech’
(Adnkronos) – Con il conferimento in Tech Europe Foundation dei rispettivi poli innovativi (B4i e Po... ► periodicodaily.com
Caso Bellavia, Gasparri torna all'attacco: "Nordio verifichi il rispetto delle regole”
Nuovo affondo di Maurizio Gasparri sul caso Bellavia. Il presidente dei senatori di Forza Italia ha... ► ilgiornale.it
Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce: chiesto il divieto di usare i social
Mediaset denuncia Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda... ► tpi.it
Fugge al controllo dei carabinieri, 33enne denunciato per resistenza
I carabinieri sono intervenuti a Ognina, dove hanno scorto un’autovettura ferma in sosta con motore ... ► cataniatoday.it
Vende marijuana online, in casa gli trovano più di 3 chili di droga: arrestato 42enne
L'uomo è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Napoli a Marano, in provincia, dopo che gl... ► fanpage.it
STRISCIA, PRIMA PUNTATA: MARIA DE FILIPPI INVIATA SPECIALE, TAPIRO AL CELEBRE SHOWMAN
È tutto pronto per l’esordio in prima serata di Striscia la notizia – La voce della presenza. Ezio... ► bubinoblog
PNRR, una corsa contro il tempo: tanti cantieri aperti e la scadenza si avvicina
Tempo di lettura: 2 minutiIl suono della campanella si sta avvicinando e per molti è una corsa co... ► anteprima24.it
Raffiche di vento e mare in tempesta, il sud Salento sferzato dal maltempo
Raffiche di vento e mare in tempesta stanno disegnando uno scenario potente anche sulle coste puglie... ► quotidianodipuglia.i
Crema, due rapine in pieno centro storico: denunciati in sei
Crema, 21 gennaio 2026 – Sono stati individuati gli autori di due rapine avvenute nel cuore del ce... ► ilgiorno.it
Regione, tensioni nella maggioranza per le Commissioni
"La Regione targata Roberto Fico è in ritardo e non ha ancora cominciato a lavorare". L'accusa non a... ► napolitoday.it
Turismo: stima occupazione alberghi 2026 a Roma, media 73,2 per cento
Nel 2026, la media annua stimata di occupazione delle camere di albergo a Roma si attesterà al 73,2... ► romadailynews.it
Conferenza stampa Italiano pre Bologna Celtic: «Ecco chi gioca in porta domani». Poi l’annuncio sul futuro di Dominguez
Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cos... ► calcionews24.com
Maltempo, Saverino (Pd): “Dichiarare lo stato di calamità, depositata una interrogazione "
“Il ciclone 'Harry' ha messo in ginocchio la Sicilia, in particolare la fascia orientale, da Siracus... ► cataniatoday.it
Mediaset denuncia Corona, lui rilancia: “Per fermarmi mi dovete sparare”
Diffamazione, minacce e una richiesta: togliergli i social. Dopo Falsissimo lo scontro diventa total... ► novella2000.it
Gunners innamorati di Pio Esposito: complimenti social infiniti dei tifosi
Pio Esposito. La serata di San Siro si è chiusa con una sconfitta pesante per l’Inter, battuta 1-3 ... ► ilnerazzurro.it
Davos, Trump sulla Groenlandia: «Negoziati immediati per comprarla, se direte di no ce ne ricorderemo. L'Europa? Irriconoscibile»
(Giuliana Ferraino e Federico Fubini) Torna a denigrare Biden. «Il peggiore presidente mai avuto in ... ► corriere.it
Netflix Italia, film e serie tv da vedere nel 2026: c’è anche Zerocalcare
Netflix Italia ha presentato oggi, mercoledì 21 gennaio, i film, le serie tv e le altre novità in a... ► lapresse.it
Crunchyroll, la stagione inverno 2026 è arrivata tra Sentenced to Be a Hero, Jujutsu Kaisen e Frieren
Il 2026 apre col botto per quanto riguarda gli anime: l'inverno su Crunchyroll porta un catalogo fit... ► movieplayer.it
Trump e la gaffe a Davos, Groenlandia diventa Islanda
(Adnkronos) – Donald Trump parla a Davos e dedica ampia parte del suo discorso alla Groenlandia. Il ... ► periodicodaily.com
Romagna, l’inverno demografico avanza. L'allarme di Legacoop: "Sistema sotto stress, serve una nuova visione"
Torna al centro dell'attenzione il dibattito sull’andamento demografico negativo in Romagna. Ma, com... ► cesenatoday.it
Lexus Rz, aperti gli ordini per l'Italia: prezzi e versioni
Il nuovo Lexus Rz è ora arrivato sul mercato italiano. Il marchio giapponese ha infatti rinnovato la... ► gazzetta.it
Sequestrata in Ossola una discarica abusiva di 73mila metri cubi
Una vera e propria montagna di rifiuti, che invece di essere smaltiti correttamente venivano "stocca... ► novaratoday.it
Neanche il “gelo eterno” dura per sempre
Due terzi della Russia sono ricoperti da permafrost, un terreno che resta gelato per tutto l’anno e ... ► ilpost.it
I genitori entrano nel CSPI: Vicari, Richiedei e Falabella sono i tre rappresentanti nominati
Le associazioni presenti al tavolo permanente FONAGS presso il Ministero dell’Istruzione – tra cui A... ► orizzontescuola.it
“Difficile da seguire”; “E’ noioso, non succede niente”; “Ci sono troppe descrizioni”: la Gen Z si lancia nella lettura di Cime Tempestose ma non ci riesce, su TikTok spopolano i tutorial su come leggerlo senza fatica
Cime tempestose e la lettura performativa della generazione Z. In un lungo e ricco articolo a firma... ► ilfattoquotidiano.it
Yildiz supera Yamal! Ecco la classifica dei migliori Under 22 secondo il CIES
Calciomercato Parma: no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio, cos... ► calcionews24.com
Gasperini avvisa la Juve: «Vogliamo difendere il quarto posto. Oggi abbiamo questa considerazione di noi stessi»
di Redazione JuventusNews24Mister Gasperini avvisa la Juventus in conferenza stampa per la corsa al ... ► juventusnews24.com
AIRONE PG
La difficoltà nel reperire operai specializzati continua a rappresentare una delle principali criti... ► ilrestodelcarlino.it
Spacciava tramite chat: in casa nascondeva diversi chili di droga
Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 42enne napoletano, già noto alle forze dell'ordin... ► napolitoday.it
"L’Astronomo Cortese. Libri e Telescopi nell’Era di Cassini", la mostra INAF a Roma
Il Museo Astronomico e Copernicano dell’INAF - Osservatorio Astronomico di Roma (OAR) chiude l’anno ... ► romatoday.it
Questa immagine del mausoleo di Chàvez distrutto è stata manipolata con IA
Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui, qui, qui e qui) riportano un confronto “prima... ► open.online
Olympics No formal communication yet with Trump on LA 2028 Games, says IOC
LAUSANNE, Switzerland, Jan 21 (Reuters) - The International Olympic Committee has not yet had any fo... ► internazionale.it
Conoscenza, merito e futuro. Il Premio di Socint e G Research
Celebrare la ricerca quantitativa al Senato della Repubblica non è un gesto simbolico. È un atto po... ► formiche.net
Blanco annuncia il nuovo singolo ‘Anche a vent’anni si muore’: il tour fa tappa in Campania
Tempo di lettura: 2 minutiBlanco annuncia l’uscita del nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore”... ► anteprima24.it
Le unghie squadrate sono tornate. Ma cos’è cambiato rispetto a dieci anni fa?
Quando si parla di unghie 2026, scegliere la forma che più ci dona può essere complesso. E questo p... ► amica.it
Veganuary, la nutrizionista: “Un mese di dieta vegana ben pianificata porta grandi benefici”
(Adnkronos) – Per celebrare il Veganuary, che ogni anno invita le persone a provare una dieta '... ► periodicodaily.com
Gli atleti paralimpici al Quirinale, Mattarella: “Il vostro impegno è un grande contributo di crescita civile”
Roma, 21 gennaio 2026 – Oggi, mercoledì 21 gennaio, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al P... ► ilfaroonline.it
Elodie e Franceska, le foto insieme segnano un nuovo inizio
Dopo le foto sui social di Elodie e Franceska in Thailandia compaiono ora i primi scatti di Chi che ... ► ildifforme.it
Santa Cesarea Terme sfida le “grandi”: candidata a Capitale Italiana del Mare 2026
SANTA CESAREA TERME – Il Salento punta i riflettori su Santa Cesarea Terme. Il comune adriatico ha u... ► lecceprima.it
Porta a Porta celebra 30 anni: gli ospiti
Porta a Porta stasera celebra un compleanno importante: i 30 anni e, per l'occasione, interverr... ► ildifforme.it
Mobilita’: Santori (Lega), limite a 30 km/h bocciato da Tar, Gualtieri ritiri subito provvedimento
La recente sentenza del Tar, che ha annullato il provvedimento relativo a Bologna Città 30, rappres... ► romadailynews.it
Trump: negoziati per avere Groenlandia
15.33 "Solo gli Usa possono garantire la sicurezza mondiale" con il controllo della Groenlandia,ha ... ► televideo.rai.it
Lazio: Tidei (Iv), Comune di Civitavecchia aderisca subito al Consorzio industriale
“Continuo a non comprendere quali siano i motivi ostativi per cui l’Amministrazione comunale di Civ... ► romadailynews.it
Io sono Farah 2, replica puntata del 21 gennaio in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 21 gennaio – con la soap turca Io sono Farah. Nella puntata odie... ► superguidatv.it
Migranti gratis a casa dei romani, firmato il contratto con Refugees Welcome Italia
Refugees Welcome Italia avrà tempo fino al 31 dicembre 2028 per trovare, sul territorio di Roma, fam... ► romatoday.it
Lazio: Regione e Anci istituiscono il tavolo permanente sui trasporti
Si è svolta ieri sera, presso la sede della Regione Lazio, una significativa riunione che ha visto ... ► romadailynews.it
Oltre 100 professori...a scuola per la formazione sul primo soccorso organizzata dall'Opi Ancona
JESI – Prosegue l’attività di formazione e informazione che Opi Ancona, Ordine delle professioni inf... ► anconatoday.it
Gasperini "Buona posizione in Europa League ma più concentrati sul Milan"
All'Olimpico arriva lo Stoccarda prima dello scontro diretto per la Champions contro i rossoner... ► ilgiornaleditalia.it
VIDEO | Ciclone Harry, Trantino: "Ricostruiremo il lungomare riadattando i progetti già esistenti"
"Non si era mai registrato un mare di questa intensità, un mare che ha messo di fronte tutta la forz... ► cataniatoday.it
Sarri vede la Lazio sfuggirgli dalle mani: le tensioni con Lotito e il caso Romagnoli
Botta e risposta a distanza a mezzo stampa. Quando succede, il segnale non è mai dei migliori. In q... ► ilfattoquotidiano.it
Sanità, il report: la spesa privata delle famiglie è raddoppiata in 40 anni. E i nuclei poveri pagano di più
Oltre il 70 per cento delle famiglie italiane è costretto a pagare di tasca propria per la sua salu... ► ilfattoquotidiano.it
Turismo: stima 2026 aeroporto Fiumicino, crescita flussi soprattutto da Nord America
Il 2026 si preannuncia come un anno di significativa espansione per l’aeroporto di Fiumicino Leonar... ► romadailynews.it