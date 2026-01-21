Aggressione in piazza Roma a Como | 60enne soccorso e portato al Valduce

Nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio, in piazza Roma a Como, si è verificata un’aggressione che ha coinvolto un uomo di 60 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Valduce. L’episodio è attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Aggressione in piazza Roma a Como poco prima di mezzanotte tra martedì 20 e mercoledì 21 gennaio. Un uomo di 60 anni è rimasto coinvolto nell'episodio ed è stato soccorso dai sanitari intervenuti sul posto. L'allarme è scattato a ridosso delle 24. Sul luogo dell'aggressione è arrivata un'ambulanza della Croce Rossa di Como, che ha prestato le prime cure al 60enne e lo ha poi trasportato all'ospedale Valduce. Le condizioni dell'uomo sono state valutate non gravi: è stato ricoverato in codice verde. Restano da chiarire i contorni dell'accaduto e la dinamica dell'aggressione.

Como, ubriaco al Valduce: aggredisce sanitari e poliziotti e blocca l'ambulanza: arrestato un 38enneA Como, presso l’ospedale Valduce, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito sanitari e agenti di polizia mentre si trovava in stato di alterazione alcolica.

Como, ubriaco aggredisce personale sanitario e poliziotti all’Ospedale Valduce: arrestatoNella giornata del 14 gennaio 2026, all’Ospedale Valduce di Como, un uomo di 38 anni è stato arrestato dopo aver aggredito personale sanitario e agenti di polizia.

