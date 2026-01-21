I Carabinieri di Benevento hanno arrestato un uomo di 22 anni sospettato di aver aggredito con un'arma da taglio una persona, provocandole lesioni aggravate. Le indagini stanno ancora approfondendo i dettagli dell’accaduto.

Arrestato un 22enne di Benevento per lesioni aggravate: la vittima ferita con un’arma da taglio, le indagini chiariscono la dinamica dell’aggressione. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Benevento, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno tratto in arresto un soggetto 22enne di Benevento ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un’arma da taglio in danno di un giovane, anch’egli 22enne del capoluogo. Le indagini scaturivano da una prima segnalazione, avvenuta il 2 gennaio u.s. allorquando il 22enne si era recato al pronto soccorso di un ospedale di Benevento e successivamente ricoverato per quale giorno per una ferita da arma da taglio sotto la scapola, che indicava come il fatto si fosse verificato nel centro abitato della città e che fosse riconducibile a un soggetto di origine straniera. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Aggressione con arma da taglio: i Carabinieri arrestato il presunto responsabile

Leggi anche: Aggressione in piazza Mercanti: ragazzo ferito con arma da taglio

Arrestato un giovane per lesioni aggravate con arma da taglioI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un giovane sospettato di aver commesso lesioni aggravate con arma da taglio, a seguito di un’indagine dettagliata che ha chiarito la dinamica dell’accaduto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Pugno al pizzaiolo, poi sfida i Carabinieri #carabinieri #bologna

Argomenti discussi: Generazione lame, reati in aumento Giriamo con il coltello per difenderci; Fermato un 18enne per l'accoltellamento all'interno di una scuola a La Spezia: ha portato l'arma da casa; Spedizione punitiva dopo una lite al Colosseo. Accoltellati due ventenni; Frosinone, studente ferito al collo con un coltello davanti a scuola dopo una lite: caccia all'aggressore fuggito.

Aggressione con coltello in centro a Genova, ferito un 21enneAggressione con coltello nella notte a Genova, in piazza De Ferrari. Un 21enne ferito al volto e ricoverato in codice giallo. ligurianotizie.it

Ragazza sfregiata a vita dal fidanzato: cosa le ha fatto durante l’aggressioneIl caso in questione si è verificato a Giaverno, nei pressi di Torino. In seguito ad una lite poi degenerata, un uomo di 38 anni ha sfregiato il volto della sua fidanzata di 22 anni con un’arma da ... newsmondo.it

Un diverbio casuale davanti a un centro commerciale si trasforma in aggressione con arma da taglio. Indagano i carabinieri; ferite lievi, episodio in area affollata - facebook.com facebook