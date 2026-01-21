Aggrediscono pizzaiolo nella sua auto per rubargli l’incasso arrestati

Due persone travisate hanno tentato di rapinare un pizzaiolo nella notte a La Spezia, ma sono state arrestate dalla polizia. L’episodio è avvenuto in via Veneto, nei pressi dell’Ospedale Sant’Andrea, quando gli aggressori hanno cercato di far scendere l’uomo dalla sua auto per rubargli l’incasso. Il pizzaiolo è riuscito a scappare e ha chiamato le forze dell’ordine, che hanno immediatamente intervenuto.

La Spezia, 21 gennaio 2026 – Tentano una rapina a un pizzaiolo, arrestati dalla polizia. Nella notte appena trascorsa, in via Veneto nei pressi dell'Ospedale Sant'Andrea, due persone travisate, dopo avere aperto la portiera, hanno tentato di far scendere dall'auto l'uomo alla guida, per derubarlo dell'incasso della giornata, ma lui, per fuggire dagli aggressori, ha tentato di ripartire ed è riuscito ad allertare il 112. Gli operatori della polizia sono giunti subito in soccorso e con non poca difficoltà hanno bloccato i due aggressori, un uomo e una donna già noti alle forze dell'ordine. La resistenza attiva dei due ha provocato delle lesioni a uno degli agenti di polizia e, anche per il pizzaiolo, sotto shock per lo spavento subito, si sono rese necessarie le cure al locale pronto soccorso.

