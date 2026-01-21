L'aggiornamento della petizione sulla mobilità in Valtiberina vede la partecipazione di forze politiche di diversa orientazione unite per promuovere soluzioni concrete e condivise. Un impegno collettivo volto a migliorare i servizi di trasporto nella zona, favorendo un approccio collaborativo tra tutte le parti coinvolte per il bene della comunità.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Aggiornamento petizione mobilità in Valtiberina; destra e sinistra si uniscono nella battaglia per un Bene Comune. In meno di un mese sono circa 300 le sottoscrizioni alla petizioneappello per restituire ai cittadini della Valtiberina una corsa in corriera tra Pieve Santo Stefano e Firenze Santa Maria Novella con fermate a Sansepolcro, Anghiari, Arezzo e ritorno. Cinque tra associazioni e fondazioni, sacerdoti, amministratori pubblici, avvocati, giornalisti, artisti, studenti, pensionati ed estimatori della Valtiberina un po' in tutta Italia hanno aderito alla petizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il Corsaro, lanciata la petizione sulla mobilità in ValtiberinaArezzo, 2 gennaio 2026 – È stata avviata durante le festività una petizione sulla mobilità in Valtiberina, con l'obiettivo di promuovere soluzioni sostenibili e migliorare i servizi di trasporto nella zona.

