agenti in strada via ai controlli sette denunce

Negli ultimi giorni, la Polizia locale di Corsico ha intensificato i controlli in strada, portando alla denuncia di sette persone. Le operazioni mirano a garantire maggiore sicurezza e rispetto delle norme sul territorio. Questi interventi rappresentano un impegno costante per migliorare la qualità della vita dei cittadini e mantenere l’ordine pubblico.

Sette denunce sono scattate, negli ultimi giorni, in seguito alle attività svolte dalla Polizia locale di Corsico. In via Salma gli agenti sono intervenuti in seguito a una segnalazione di un cittadino: hanno trovato sul posto due uomini di 38 e 39 anni, residenti a Parabiago e a Gallarate, che disturbavano la quiete pubblica e si rifiutavano di fornire le proprie generalità. Accompagnati in Comando, sono stati identificati dagli agenti e denunciati per ubriachezza molesta. In via Monti sono stati fermati due automobilisti, due uomini risultati sprovvisti di permesso di soggiorno, che con le loro auto ostruivano il passaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

