Agente commuove il web | Un gesto spontaneo

Un’immagine spontanea ha catturato l’attenzione del web, evidenziando il valore delle azioni quotidiane degli agenti di polizia. La Polizia di Stato ha condiviso questa testimonianza, sottolineando l’importanza del ruolo svolto ogni giorno dai propri operatori. Un gesto semplice, ma significativo, che ha suscitato riflessioni sull’impegno e la dedizione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza della comunità.

Quell’immagine ha fatto il giro della rete e anche la pagina ufficiale social della Polizia di Stato l’ha rilanciata come esempio dell’importante ruolo svolto quotidianamente dagli operatori. La fotografia del poliziotto in uniforme che stringe in uno struggente abbraccio il padre di Abanoub Youssef, il giovane ucciso da un coetaneo, è stata scattata in via Vittorio Veneto davanti all’obitorio dell’ospedale Sant’Andrea. In un momento decisamente concitato che ha reso necessario anche l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che la situazione potesse prendere una brutta piega. Alessandro, operatore della squadra volanti della Questura spezzina, è intervenuto insieme ai colleghi poliziotti e ai carabinieri per riportare la calma e poi ha cercato di calmare con un consolatorio abbraccio Safvaty Youssek il padre di Abanoub. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agente commuove il web: "Un gesto spontaneo" Leggi anche: “Aiutateci, vi prego”: l’appello di Michelle Hunziker che commuove il web Leggi anche: Da Miss Universo al Convento, la storia di Suor Eva commuove il web La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Agente commuove il web: Un gesto spontaneo. Agente commuove il web: Un gesto spontaneoL’agente abbracciato al padre di Aba è stato ritratto sul sito della Polizia. Era intervenuto insieme ai colleghi per evitare tensioni davanti all’obitorio. . lanazione.it Il Trapani oltre le difficoltà societarie e Aronica si commuove. Benevento macchina da gol - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.