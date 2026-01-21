Affondare le navi delle ong nel Mediterraneo Le camere a gas una menzogna chiesto il processo per il gruppo antisemita Ordine Ario Romano

La procura di Roma ha richiesto il rinvio a giudizio di sei membri dell’Ordine Ario Romano, gruppo antisemita smantellato nel 2021. L’indagine ha portato alla luce accuse legate a propaganda d’odio e falsità come “Affondare le navi delle ong nel Mediterraneo” e “Le camere a gas una menzogna”. Dopo più di quattro anni dalle misure cautelari, il procedimento rappresenta un passo importante nel contrasto all’estremismo di matrice antisemita.

La procura di Roma – a più di quattro anni dalle misure cautelari – ha chiesto il rinvio a giudizio per sei appartenenti al gruppo antisemita ‘Ordine Ario Romano’ smantellato nel giugno del 2021 con un’operazione condotta dai carabinieri del Ros e coordinata dalla procura di Roma. Fra questi c’è anche Francesca Rizzi, la donna che avrebbe vinto nel 2019 il concorso per ‘Miss Hitler’ sul social network russo ‘VK’. I pm contestano il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. Per tre indagati che hanno scelto il rito abbreviato è stata chiesta una condanna a un anno e mezzo ciascuno mentre altri tre hanno chiesto un patteggiamento a 2 anni su cui il pm ha dato parere favorevole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

