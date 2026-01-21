Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa mercoledì 21 gennaio su Rai 1, Alessia dalla Sicilia è stata protagonista. Il programma, condotto da Stefano De Martino, ha riscosso attenzione per i momenti di suspense e tensione. Tra i partecipanti, Herbert Ballerina ha rivolto un messaggio importante, lasciando ancora alcuni aspetti del suo intervento avvolti nel mistero.

Alessia dalla Sicilia è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 21 gennaio. Con lei in studio la sorella Pamela. Le due hanno giocato con il pacco numero 17. A catturare l'attenzione dei telespettatori però, come accade ormai da qualche giorno a questa parte, è stata l'assenza di Herbert Ballerina, il comico e attore che negli ultimi mesi era diventato un ospite fisso della trasmissione. "Rilasciate Herbert Ballerina, grazie!", ha scritto un utente sulla piattaforma X. Nel frattempo a sostituirlo c'è una ballerina di latino-americano, Martina Milliddi, comparsa anche nell'ultimo film di Checco Zalone, "Buen camino". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "rilasciatelo": Herbert Ballerina, è ancora mistero

Leggi anche: Affari tuoi, Herbert Ballerina ancora assente: il motivo del forfait

Leggi anche: Affari Tuoi, De Martino-Herbert Ballerina: esplode ancora la tensione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Affari tuoi, De Martino scarica Herbert e sceglie Martina Miliddi: Stai via, c'è lei. Poi la vincita (amarissima) di LucaLuca e Federica sono i protagonisti della puntata del 20 gennaio, nella quale vincono 65mila euro offerti dal Dottore. Rammarico finale con il loro pacco che mostra 100mila euro. De Martino ancora sen ... libero.it

Perchè Martina Miliddi è ad Affari Tuoi? Chi è e ruolo/ Sostituisce Herbert Ballerina come pacchistaMartina Miliddi ad Affari Tuoi, la ballerina di Amici sbarca nel cast di De Martino su Rai1 tra stacchetti e pacchi ... ilsussidiario.net

Sfida nella sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, chi preferite - facebook.com facebook