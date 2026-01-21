Affari Tuoi il balletto di Martina fa sognare | svolta sensuale per battere Gerry Scotti

Stefano De Martino deve ancora fare a meno di Herbert Ballerina nello studio di Affari Tuoi. Ciò vuol dire che gli manca la sua spalla comica, che da un bel po’ ormai lo aiuta a tenere viva l’attenzione durante la messa in onda. Sappiamo bene, del resto, quanto importante possa essere un duo affiatato. Basti pensare a quello storico composto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Al posto di Herbert c’è un cartonato, che un po’ “parla” ma non basta. Si è dunque pensato, da qualche giorno ormai, si coinvolgere una ballerina. L’ esibizione del 21 gennaio, però, è sembrata un tantino eccessiva per il format del programma. 🔗 Leggi su Dilei.it

