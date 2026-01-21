Affari tuoi crisi-De Martino senza Ballerina? Guardatelo

Nella recente puntata di Affari tuoi, il celebre quiz show di Rai 1, è tornata la presenza di Stefano De Martino senza Herbert Ballerina. La scelta ha suscitato commenti sui social, dove i telespettatori esprimono preferenze e opinioni sulla dinamica tra i due protagonisti. Questo cambiamento ha acceso il dibattito tra gli appassionati, evidenziando l’impatto delle scelte di casting sulle reazioni del pubblico e sulla percezione dello show.

"Sinceramente preferisco Herbert a questa cringiata". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, si scatenano in tempo reale martedì sui social: sta andando in onda un'altra puntata senza Herbert Ballerina, il pacchista-disturbatore diventato una colonna di questa edizione accanto a Stefano De Martino. Nel banco dei pacchisti l'ex spalla di Maccio Capatonda è stato sostituito da un cartonato e, soprattutto, da Martina Miliddi, splendida e conturbante ballerina. La scuderia è di quelle di peso: Amici di Maria De Filippi, la stessa scuola targata Mediaset dalla quale oltre 15 anni fa ha spiccato il volo De Martino. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Ieri sera ad #AffariTuoi #HerbertBallerina era assente e a sostituirlo c'era #MartinaMiliddi. La ragazza non è un volto sconosciuto perché ha partecipato ad #Amici. Gli amanti del talent la ricorderanno soprattutto perché molto contrastata dalla maestra #Alessa - facebook.com facebook