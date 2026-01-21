Affare fatto il Napoli ha chiuso l’accordo | il giocatore partirà stasera

Il Napoli ha ufficialmente concluso l’accordo per la cessione di un giocatore, che partirà questa sera. Dopo il pareggio in Champions League, la squadra si concentra ora sul prossimo impegno in campionato, dove affronterà la Juventus in una sfida importante per le posizioni in classifica. La partita rappresenta un momento chiave per le ambizioni delle due squadre nella stagione.

La delusione per il pareggio in Champions League è ancora cocente, ma il Napoli deve guardare oltre. Nel prossimo turno di campionato, gli azzurri affronteranno la Juventus in uno scontro diretto che dirà tanto sui destini di entrambe le squadre. La dirigenza, nel frattempo, ha pochi giorni per inserire in rosa nuovi innesti. Le cessioni aiuteranno in questo senso e quella di Noa Lang sembra essere imminente. Lang al Galatasaray, ci siamo: possibile partenza in serata. Subentrato ieri per dare una mano nella ripresa, l’attaccante olandese potrebbe non indossare più la casacca azzurra. L’affare con il Galatasaray è in chiusura. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

