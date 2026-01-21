Aeroporto di Venezia la denuncia dei lavoratori | Tetti che crollano e organico insufficiente La società | Falso

L’aeroporto di Venezia si trova al centro di una disputa tra lavoratori e gestione. I primi denunciano tetti pericolanti e personale insufficiente, mentre la società respinge le accuse. Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, la struttura si prepara ad accogliere un grande flusso di visitatori, rendendo importante un confronto trasparente sulle condizioni operative e di sicurezza.

Tra meno di un mese l’aeroporto di Venezia sarà la porta di accesso per migliaia di atleti e appassionati delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Ma gli addetti dei negozi e dei bar dello scalo internazionale denunciano “le condizioni di lavoro non sostenibili” e le “gravi criticità” delle strutture mostrando le foto di soffitti che gocciolano e controsoffitti che cadono nei bagni. Lo si legge in una serie di lettere inviate dal sindacato Slang Usb Venezia ai vertici della società aeroportuale e all’azienda che ha in appalto i servizi di ristorazione e retail. “Siamo sotto organico – denunciano i lavoratori – nei bar è prevista una sola persona in turno nonostante l’affluenza dei passeggeri e le molteplici mansioni richieste”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

