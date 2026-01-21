Aeroporti europei cambia tutto | addio alla pellicola salva valigie

L’Unione Europea prosegue il suo impegno nella riduzione dell'uso della plastica, introducendo nuovi regolamenti che interessano anche gli aeroporti europei. In particolare, si annuncia l'eliminazione progressiva della pellicola utilizzata per avvolgere e proteggere le valigie durante il trasporto. Questa iniziativa mira a promuovere pratiche più sostenibili e a ridurre l’impatto ambientale delle attività aeroportuali.

Prosegue la battaglia dell' Unione europea contro la plastica, e stavolta a finire nel mirino è la pellicola impiegata negli aeroporti per avvolgere le valigie e proteggerle da graffi e urti. Di recente è infatti stato approvato un nuovo regolamento sugli imballaggi (Packaging and Packaging Waste Regulation) che impone lo stop definitivo alla pellicola di plastica. " I rifiuti di imballaggio non necessari stanno crescendo più velocemente delle nostre economie e persino della nostra popolazione. L'imballaggio utilizza troppe risorse ed è inefficiente e costoso per le imprese e i consumatori. I rifiuti di imballaggio sono troppo difficili da riciclare e affrontarli costano i contribuenti ", è quanto si legge sul portale ( qui ) dedicato all'argomento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

