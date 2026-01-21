Adzic, giovane centrocampista montenegrino, ha deciso di non accettare il trasferimento in prestito in una squadra di Serie A. La sua scelta indica una volontà di rimanere e proseguire il percorso con la Juventus, senza optare per un trasferimento temporaneo. La decisione riflette le valutazioni del giocatore e del suo entourage circa le opportunità di crescita e il progetto sportivo a lungo termine.

Adzic Juventus, scelta chiara del centrocampista montenegrino: ha rifiutato il trasferimento in prestito in questa squadra di Serie A. La Juventus trattiene uno dei suoi prospetti più interessanti, nonostante le sirene di mercato provenienti dalla Serie A. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio profilo X, il Parma si è fatto avanti con decisione nelle ultime ore. LEGGI ANCHE: Adzic Juve: il bel gesto di Spalletti durante l’allenamento pre Benfica. Cosa ha fatto il tecnico – VIDEO Il club ducale, infatti, era interessato ad ingaggiare Vasilije Adži?. L’idea degli emiliani era quella di prelevare il ragazzo con un prestito di 6 mesi, offrendogli la possibilità di accumulare minutaggio in questa seconda parte di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Adzic Juventus, il talento montenegrino ha rifiutato di trasferirsi in questa squadra di Serie A in prestito

Leggi anche: Adzic Juve: futuro deciso in vista di gennaio? Potrebbe essere questa la direzione per il talento montenegrino. Ultimissima indiscrezione

Adzic, questo club di Serie A in pressing per il talento montenegrino. La Juve disposta alla cessione, ma il giocatore non sembra convinto. Le ultimeAdzic, giovane talento montenegrino, è al centro delle trattative di mercato tra Juventus e Parma.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Un calcio a Kelly, due spinte ad Adzic: Spalletti vive così la vigilia di Juve-Benfica; Juventus-Benfica, Spalletti: Non mi aspetto niente dal mercato. E sul rinnovo...; Calciomercato Juventus, Mateta e lo scambio con il Crystal Palace - En-Nesyri nel mirino, Senesi accelerazione; Adzic, questo club di Serie A in pressing per il talento.

La strategia della Juventus con il talento di Adzic è quella più giustaPrestarlo per farlo crescere. Altrove. Perché a Torino, Vasilije Adzic ha pochissimo spazio. Ha giocato la 'miseria' di 130 minuti in. tuttomercatoweb.com

Adzic Cagliari, possibile prestito dalla Juventus. La concorrenza è tantaAdzic Cagliari, i rossoblù a gennaio potrebbero fare un tentativo per portare in Sardegna il giovane centrocampista montenegrino della Juventus Il Cagliari continua a monitorare il mercato invernale a ... cagliarinews24.com

Mercato #Juventus, il #Pisa pensa a #Adzic ma #Spalletti è di un’altra idea - facebook.com facebook

#Adzic via dalla #Juventus a gennaio Cosa sta accadendo x.com