Gli episodi di aggressività tra adolescenti stanno crescendo, richiedendo una riflessione attenta. Quando i segnali di comportamenti violenti vengono sottovalutati, il rischio di escalation aumenta, come dimostrano recenti fatti di cronaca. È importante riconoscere e affrontare tempestivamente i segnali di disagio per prevenire conseguenze gravi e favorire un ambiente scolastico più sicuro e sereno.

Adolescenti al centro della cronaca. Gli episodi degli scorsi giorni impongono una riflessione sulla sempre più diffusa aggressività adolescenziale che troppo spesso sfocia in episodi drammatici come quello accaduto nell’istituto superiore di La Spezia, dove uno studente di 19 anni ha accoltellato e ucciso un compagno di scuola. Questo è solo uno dei fatti di cui frequentemente si sente parlare negli ultimi anni e, senza entrare nel caso specifico, occorre fermarsi un attimo e chiedersi dove gli adulti stanno sbagliando nei confronti di questi ragazzi che hanno sviluppato una vera e propria tendenza all’uso della violenza. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Adolescenti fuori controllo, quando non sottovalutare i segnali dell’aggressività

Leggi anche: Gestione della rabbia nei bambini e negli adolescenti: i segnali da non sottovalutare

Leggi anche: Quando suona l’allarme: "Presuntuosi e controllanti, i segnali da non sottovalutare"

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Dopo Crans-Montana, la paura di lasciarli andare: ma i nostri figli hanno bisogno di vivere - fem; Oltre il divieto: l’urgenza di educare; Crans-Montana, l'inchiesta si allarga ai mancati controlli. Convalidato l'arresto di Jacques Moretti; Tragico frontale col bus, i fidanzati Gianvito e Denise di 18 e 15 anni morti insieme nell’auto distrutta.

VICO/ L’ADOLESCENZA: NON È TEMPO DI SOCIAL La sana e corretta crescita, lo sviluppo fisico e mentale, la primavera della vita, gli adolescenti, non sono fatti per i social. E’ questo il monito venuto fuori dalla tavola rotonda per parlare del libro “Esci da qu - facebook.com facebook