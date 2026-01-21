Oggi alle 15 nella Concattedrale di San Michele Arcangelo si svolgeranno i funerali di Leonardo Gorbi, noto meccanico di Sant’Angelo in Vado. Figura apprezzata nel paese e apprezzata anche oltre i confini locali, Gorbi è ricordato sia per la professionalità nel suo lavoro sia per la passione per i motori. La comunità si unisce nel cordoglio per la perdita di un punto di riferimento.

Si terranno oggi alle 15 nella Concattedrale di San Michele Arcangelo i funerali di Leonardo Gorbi, storico meccanico Sant’Angelo in Vado conosciuto ben oltre i confini comunali per il suo lavoro ma anche per la passione per i motori. La scomparsa di Gorbi, lunedì sera in seguito a una breve malattia all’età di 76 anni, ha colpito tutta la comunità locale che ha espresso la propria tristezza per questa perdita con tanti messaggi di vicinanza alla famiglia. Nel 2005 il Comune di Sant’Angelo in Vado gli aveva consegnato il Premio di Fedeltà al Lavoro con una motivazione che ben racconta la sua passione: "Lo chiamate a Natale e lui c’è, a Pasqua e lui c’è, a ferragosto e lui c’è, sempre disponibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio allo storico meccanico. Sant’Angelo piange Leonardo Gorbi

