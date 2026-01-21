La Regione Puglia ha annunciato la nomina di Roberto Venneri come presidente e amministratore delegato di Acquedotto Pugliese, insieme a Luciano Ancora e Fiorenza Pascazio come membri del consiglio di amministrazione. La comunicazione, diffusa dalla Giunta regionale, conferma l'impegno della regione nella gestione e nello sviluppo del servizio idrico pubblico nella regione.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta regionale ha designato quali componenti del Consiglio di amministrazione di Acquedotto pugliese spa, ai sensi dello Statuto sociale: il dr. Roberto Venneri con la qualifica di Presidente e Direttore generale, riservandosi di nominarlo in Assemblea; l’avv. Luciano Ancora, preso atto della designazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; l’avv. Fiorenza Pascazio, preso atto della designazione effettuata dal Comitato di coordinamento e controllo. Costituendo immediatamente il Cda, composto dal numero minimo di tre membri, la Giunta ha reso operativa la nuova governance di Aqp, sino al completamento delle ulteriori procedure previste dalla legge. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Acquedotto pugliese: presidente e ad, designato Roberto Venneri Altri componenti del consiglio di amministrazione, Luciano Ancora e Fiorenza Pascazio

