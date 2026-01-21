Acquapendente ricorda il medico e scienziato Alessandro Taurelli Salimbeni

Acquapendente rende omaggio al medico e scienziato Alessandro Taurelli Salimbeni con una cerimonia che si terrà sabato 24 gennaio 2026 alle ore 17. L’evento intende ricordare la sua figura e il contributo alla comunità locale, valorizzando il suo percorso professionale e umano. Un’occasione per riflettere sull’importanza della scienza e dell’impegno nel campo della medicina per il progresso della società.

ACQUAPENDENTE RICORDA IL MEDICO E SCIENZIATO ALESSANDRO TAURELLI SALIMBENI Sabato 24 gennaio 2026 ore 17.30 conferenza al Teatro Boni dedicata all'immunologo e microbiologo nativo della città Acquapendente ricorda e promuove la figura di Alessandro Taurelli Salimbeni, medico, immunologo e microbiologo, attraverso una conferenza in programma al Teatro Boni, in Piazza della Costituente 9, sabato 24 gennaio 2026 (ore 17.30). L'incontro, a ingresso libero, è organizzato in collaborazione con Comune di Acquapendente e Parrocchia del Santo Sepolcro – Basilica Concattedrale. Alessandro Taurelli Salimbeni (1867-1942), nato ad Acquapendente, è stato protagonista di un percorso scientifico di respiro internazionale.

