Acqua nelle cabine e corridoi allagati | panico sulla crociera MSC Cos’è successo

Durante una crociera MSC si sono verificati problemi di allagamento nelle cabine e nei corridoi, creando situazioni di disagio tra i passeggeri. L’incidente ha causato l’intervento dello staff per gestire l’emergenza, con alcune aree della nave temporaneamente interdette. Di seguito analizziamo cosa è successo e le misure adottate per garantire la sicurezza di tutti a bordo.

Momenti di tensione, valigie sollevate da terra, acqua che avanza nei corridoi mentre la nave continua la sua rotta in mare aperto. Una scena che per molti passeggeri doveva essere sinonimo di vacanza e relax si è trasformata, nel giro di pochi minuti, in un’esperienza carica di paura e incertezza. È quanto accaduto a bordo di una nave da crociera MSC, durante una navigazione al largo del Brasile, in un episodio che ha rapidamente fatto il giro del mondo attraverso video e testimonianze dirette. MSC Seaview e l’allagamento a bordo: cosa è successo. L’episodio riguarda la MSC Seaview, nave della compagnia MSC Crociere, e risale a lunedì 12 gennaio mentre l’imbarcazione si trovava al largo della costa orientale del Brasile. 🔗 Leggi su Tvzap.it

