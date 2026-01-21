Acireale il sindaco nei borghi devastati | Le chiusure hanno salvato vite umane

Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha visitato i borghi marinari colpiti dalla recente mareggiata, evidenziando come le chiusure temporanee abbiano contribuito a salvare vite umane. L’evento ha causato danni significativi alla costa, ma le misure di sicurezza adottate si sono rivelate efficaci. L’amministrazione locale continua a monitorare la situazione per valutare ulteriori interventi e garantire la tutela della comunità e del patrimonio costiero.

Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ha effettuato un sopralluogo nei borghi marinari duramente colpiti dalla straordinaria mareggiata che ha investito il litorale nelle ultime ore. Uno scenario di distruzione che, fortunatamente, non ha causato vittime, grazie alle misure preventive. Questa mattina, i borghi marinari di Acireale si presentano in uno stato di grande devastazione a causa delle intense condizioni meteorologiche. Scenari da devastazione questa mattina nei borghi marinari di Acireale, duramente colpiti dall'ondata di maltempo. A Stazzo i muri prospicienti il lungomare di diverse abitazioni sono stati 'abbattuti. Scenari di grave devastazione questa mattina nei borghi marinari di Acireale, duramente colpiti dalla violenta ondata di maltempo che ha investito il versante ionico della Sicilia.

