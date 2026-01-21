Acido ialuronico così famoso da conquistare una giornata nazionale | ma a cosa serve davvero?

Il 21 gennaio si celebra la quarta edizione della Giornata Nazionale dell’Acido Ialuronico, un’occasione per conoscere meglio questa sostanza molto apprezzata in ambito di skincare. Ma qual è realmente il suo ruolo e come può contribuire alla salute e all’aspetto della pelle? In questa giornata, si approfondiscono le proprietà e gli utilizzi dell’acido ialuronico, un ingrediente di riferimento per chi desidera mantenere un viso giovane e idratato.

Il 21 gennaio l’Italia celebra la quarta edizione della Giornata Nazionale dell’Acido Ialuronico, un appuntamento centrale per chiunque ami prendersi cura del proprio viso. Questa iniziativa di educazione sanitaria, nata dalla sinergia tra La Roche-Posay e la SiDeMast (Società Italiana di Dermatologia), punta a fare chiarezza su una delle molecole più celebrate della cosmesi contemporanea, promuovendo un utilizzo informato e consapevole dei trattamenti quotidiani. Sotto lo slogan “ È nella pelle di tutti “, la campagna coinvolge attivamente farmacie e parafarmacie su scala nazionale. In questi punti vendita, gli utenti possono usufruire di test cutanei gratuiti, pareri di esperti e brochure esplicative. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Acido ialuronico, così famoso da conquistare una giornata nazionale: ma a cosa serve davvero? Acido ialuronico: la Giornata Nazionale che celebra i suoi benefici per la pelleIl 21 gennaio si celebra la Giornata Nazionale dell'Acido Ialuronico, una giornata dedicata a questa sostanza fondamentale per la cura della pelle. Una giornata su proprietà, benefici e utilizzo dell’acido ialuronicoArezzo, 16 gennaio 2026 – Un'iniziativa informativa dedicata all'acido ialuronico, analizzandone le proprietà, i benefici e le modalità di utilizzo. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Quali sono i migliori integratori di collagene da bere?. Giornata nazionale dell’acido ialuronico, l’ingrediente più famoso della skincare«L’acido ialuronico è uno degli elementi più conosciuti nel mondo della cosmetica e dell’estetica per le sue incredibili proprietà» inizia a spiegare la dottoressa Elisabetta Fulgione, Specialista in ... iodonna.it Questa crema all’acido ialuronico per il viso costa meno di 10 euro e ha centinaia di recensioni da capogiroNata inizialmente come rimedio per le screpolature, la crema all'acido ialuronico di Marco Viti è il nuovo cult per la pelle del viso in chiave low cost ... gqitalia.it BUON COMPLEANNO ACIDO IALURONICO dal 19/01 al 24/01 Promozione -10€ su tutti i prodotti cosmetici a base di acido ialuronico La Roche Posay Skinceuticals The Organic Pharmacy Filorga Murad MM - facebook.com facebook Attenzione alle iniezioni illegali di Botox e acido ialuronico: non fidatevi delle promesse sui social (verificate sempre) x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.