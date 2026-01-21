Acea partecipa al World Economic Forum di Davos, evidenziando l'importanza strategica dell'acqua nel contesto economico mondiale. Durante l’evento, l’azienda sottolinea la necessità di investimenti significativi per colmare un gap di 6.500 miliardi di dollari, rafforzando il ruolo dell’alleanza globale sull’acqua nel promuovere soluzioni sostenibili e innovative per le risorse idriche.

Il momento chiave è la presentazione del report del World Economic Forum realizzato insieme ad Acea e all’Università di Cambridge, intitolato Bridging the €6.5 Trillion Water Infrastructure Gap. Lo studio fotografa la situazione del settore idrico a livello mondiale e lancia un messaggio chiaro: senza nuovi investimenti, il divario infrastrutturale sull’acqua rischia di diventare un freno strutturale alla crescita economica. Secondo il paper, entro il 2040 sarà necessario colmare un gap globale di 6.500 miliardi di euro negli investimenti per le infrastrutture idriche. Un impegno che, se affrontato in modo coordinato da governi, imprese e finanza, potrebbe generare fino a 8. 🔗 Leggi su Laverita.info

Acea a Davos guida l'alleanza globale sull'acqua: «Servono investimenti per colmare un gap da 6.500 miliardi»

