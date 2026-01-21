accordo triennale tra macfrut e repubblica dominicana

Macfrut ha stipulato un accordo triennale con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero Industria e Commercio della Repubblica Dominicana. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione nel settore agricolo e commerciale tra Italia e Repubblica Dominicana, promuovendo iniziative condivise e lo sviluppo di partnership strategiche nel corso dei prossimi tre anni.

Macfrut e il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero Industria e Commercio della Repubblica Dominicana hanno firmato un accordo triennale. La partnership prevede il supporto di Macfrut in ambito tecnico scientifico attraverso la messa a disposizione del suo bagaglio di conoscenze del settore, insieme a visite tecniche e missioni presso aziende italiane con particolare riferimento al settore delle tecnologie. In parallelo con l’accordo firmato a Santo Domingo, è stata definita la partecipazione della Repubblica Dominicana all’edizione 2026 di Macfrut con uno stand di notevoli dimensioni (400 metri quadrati) che ospiterà istituzioni, buyer, imprese esportatrici e produttori di frutta tropicale, avocado e mango in primis che sono i prodotti simbolo della fiera, ma anche ananas, banane e prodotti ortofrutticoli trasformati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

