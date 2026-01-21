Accordo di libero scambio Ue-India verso la firma | le opportunità per vini moda arredamento e servizi e i nodi ancora sul tavolo

L’accordo di libero scambio tra Ue e India si avvicina alla firma, aprendo nuove opportunità per settori come vini, moda, arredamento e servizi. Nonostante alcuni aspetti rimangano da definire, il trattato rappresenta un passo importante per rafforzare i rapporti commerciali tra le due economie. Questa intesa potrebbe favorire la crescita e l’accesso ai mercati, contribuendo a rafforzare le relazioni economiche e commerciali tra Europa e India.

Restano sul tavolo ancora alcuni nodi, ma è tutto pronto per la firma del trattato di libero scambio tra India ed Unione Europea. Dopo l’inasprimento dei dazi Usa, Bruxelles è alle prese con una nuova geopolitica del commercio e gli effetti dei nuovi accordi potrebbero essere non solo compensativi ma offrire perfino un valore complessivo superiore. “La madre di tutti gli accordi”. Dopo quasi venti anni dall’inizio delle trattative, l’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India è prossimo a diventare realtà. Con 20 capitoli su 24 già definiti secondo Rajesh Agrawal, segretario al Commercio indiano, le parti puntano a raggiungere l’intesa completa in vista della visita nel subcontinente dei vertici europei – il presidente del Consiglio Ue António Costa e la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen – già prevista tra il 25 e il 27 gennaio, in occasione delle celebrazioni dell’anniversario della Repubblica Indiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

