Accoltellato in strada al polpaccio grave ragazzo di 24 anni | Ho reagito a una rapina

Un ragazzo di 24 anni è stato accoltellato al polpaccio in viale Abruzzi a Milano, nella notte di martedì 20 gennaio. Secondo quanto riferito, l’aggressione sarebbe avvenuta durante una rapina, e il giovane ha reagito all’evento. Le condizioni di salute sono gravi. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Milano, 21 gennaio 2026 – Un ragazzo di 24 anni è rimasto gravemente ferito nella notte di martedì 20 gennaio in viale Abruzzi a Milano. L’allarme è scattato poco dopo l’una. Sul posto sono state inviate da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, quello di massima urgenza. I soccorsi. In base a quanto emerso il giovane è stato raggiunto da un fendente al polpaccio, inferto con un’arma da taglio. Stando a quanto riferito dal 24enne, un ragazzo di origini peruviane, il ferimento è avvenuto durante un tentativo di rapina. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno portato il giovane all'ospedale Niguarda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Accoltellato in strada al polpaccio, grave ragazzo di 24 anni: “Ho reagito a una rapina” Accoltellato per strada nella notte a Milano: grave un ragazzo di 21 anniNella notte a Milano, un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato in strada e si trova in condizioni gravi. Difende l'amico da una rapina e viene accoltellato al torace: grave un ragazzino di 15 anniUn ragazzino di 15 anni è stato gravemente ferito a Milano dopo essere intervenuto in difesa di un amico rapinato. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Aggredito e accoltellato per strada a Milano, gravissimo un ragazzo; Uomo accoltellato a Bari, morto in ospedale; Omicidio a Carrassi, 39enne accoltellato in strada: indagini serrate sulla morte di Amleto Magellano; Bari, uomo di 40 anni accoltellato in strada: muore dopo la corsa disperata in ospedale. Accoltellato in strada e morto al Policlinico: cosa sappiamo e cosa resta da chiarireUn’aggressione in pieno pomeriggio nel quartiere Carrassi a Bari. Le indagini dei carabinieri, le ombre sui motivi e i precedenti della vittima ... lasicilia.it Aggressione in strada a Milano: accoltellato un ragazzo di 21 anniE' successo la notte scorsa, di mercoledì 21 gennaio in viale Abruzzi a Milano: un ragazzo di 21 anni è stato aggredito ed accoltellato ad una gamba. Subit ... settenews.it Omicidio a Carrassi, il 39enne Amleto Magellano accoltellato per strada #bari facebook Omicidio a Carrassi, 39enne accoltellato in strada: indagini serrate sulla morte di Amleto Magellano x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.