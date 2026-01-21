Abilisti fantastici e dove trovarli | Marina Cuollo ospite del Ritrovo del lettore alla Feltrinelli
Il Ritrovo del lettore alla Feltrinelli ospita Marina Cuollo, autrice di
Un appuntamento dedicato alla riflessione, al confronto e, soprattutto, allo smantellamento dei pregiudizi sulla disabilità. Venerdì 23 gennaio alle 18, presso La Feltrinelli di Caserta (Corso Trieste, 154), si terrà la presentazione del libro “Abilisti fantastici e dove trovarli” di Marina.🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Disabilità, CBM: ribaltare stereotipi con il podcast di Marina Cuollo e Jacopo Cirillo
Leggi anche: Medicina 2025, oggi i risultati del primo appello: quando e dove trovarli
Argomenti discussi: Abilisti fantastici e dove Trovarli: Marina Cuollo alla Feltrinelli di Caserta con il Ritrovo del lettore; Caserta. Marina Cuollo ospite del Ritrovo del lettore alla Feltrinelli; Alla libreria Feltrinelli la presentazione dell’Annuario dello Sport Campano 2026.
Abilisti fantastici e dove Trovarli: Marina Cuollo alla Feltrinelli di Caserta con il Ritrovo del lettoreScopri tutti i dettagli riguardo Abilisti fantastici e dove Trovarli: Marina Cuollo alla Feltrinelli di Caserta con il Ritrovo del lettore . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.