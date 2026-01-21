abenante conquista un bronzo festa per il karate casentino

Laura Abenante dell’Accademia Karate Casentino ha conquistato una medaglia di bronzo alla Open League Senior di Padova, primo evento del 2026 nel karate italiano. La competizione ha visto la partecipazione di oltre duecento atleti di alto livello provenienti da tutta Italia, rappresentando un importante momento di confronto e crescita per la giovane atleta nata nel 2007.

Bronzo per Laura Abenante dell’Accademia Karate Casentino. La giovane atleta del 2007 è scesa sul tatami a Padova per il primo appuntamento 2026 del karate italiano, la Open League Senior, che ha offerto un banco di prova di alto livello per oltre duecento dei migliori atleti di tutta la penisola. La portacolori della società di Rassina ha deciso di mettersi alla prova in questo prestigioso palcoscenico per testare il proprio percorso di preparazione in vista dei prossimi impegni internazionali, dimostrando tecnica e carattere nei -50kg di kumite (combattimento) fino a vincere l’incontro decisivo per la medaglia di bronzo contro la veneta Martina Sartori del Karate Benaco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

