Abbonamenti record per Bergamo Jazz | Vocazione internazionale radici solide

Bergamo Jazz ha registrato un numero record di abbonamenti, confermando la sua vocazione internazionale e il forte legame con il territorio locale. La manifestazione si distingue per la capacità di coniugare apertura globale e radici solide, permettendole di consolidarsi nel tempo e di coinvolgere diversi quartieri della città. Questa formula ha contribuito a rafforzare la sua presenza e a mantenere un ruolo rilevante nel panorama culturale di Bergamo.

"Bergamo Jazz si caratterizza per una spiccata vocazione internazionale, ma ha anche solide radici ben piantate sul territorio che gli permettono di consolidarsi nel tempo e diffondersi in numerosi luoghi della città". Così il presidente di Fondazione Teatro Donizetti, Giorgio Berta, illustra i tratti distintivi del rinomato festival che torna a proporre un ricco calendario di appuntamenti spaziando fra concerti nei teatri, nei musei, nei locali, incontri con le arti della visione e lezioni-concerto per le scuole. Dopo aver annunciato lo scorso ottobre gli eventi al Teatro Donizetti e al Teatro Sociale, la Fondazione ha presentato il programma completo della 47esima edizione dell'iniziativa, che per quattro giornate, dal 19 al 22 marzo diffonderà i mille suoni del jazz in tutto il capoluogo.

