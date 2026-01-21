Abbandoni di rifiuti le telecamere gestite da Geotech

Il Comune di Bondeno ha affidato a Geotech di Serravalle Pistoiese la gestione delle telecamere installate sul territorio, con l’obiettivo di monitorare e prevenire gli abbandoni di rifiuti e altri reati ambientali. Questa iniziativa mira a rafforzare la sicurezza e il rispetto delle norme, garantendo un controllo più efficace e costante delle aree pubbliche.

Per la sicurezza e la prevenzione dei reati ambientali, il Comune di Bondeno, nei giorni scorsi, ha sancito l'affidamento della gestione delle telecamere da utilizzare in chiave di deterrenza all'azienda Geotech di Serravalle Pistoiese. "L'incarico avrà una durata di dodici mesi, ma certamente il progetto che prevede l'ampio utilizzo delle fotocamere di controllo ambientale sul territorio (Afc) andrà avanti, visti i buoni risultati dell'ultimo periodo nel contrasto agli abbandoni di rifiuti e discariche abusive", spiegano il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, e l'assessore alla sicurezza urbana, Ornella Bonati.

