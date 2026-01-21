A Viterbo 1,5 incidenti al giorno

A Viterbo, nel 2025, si registrano in media circa 1,5 incidenti al giorno. La polizia locale ha inoltre affrontato vari casi, dagli incidenti agli abusi edilizi, e ha svolto controlli commerciali mirati. In occasione delle celebrazioni per san Sebastiano, si presenta un quadro dettagliato delle attività e delle sfide affrontate durante l’anno, offrendo una panoramica chiara e precisa delle questioni di sicurezza e ordine pubblico nella città.

