Luisa Ranieri e Sabrina Ferilli nelle due fiction interpretano due presidi, di cui una realmente esistente, che hanno cambiato le sorti della propria scuola. Chi avrà fatto meglio in tv? Sono state le due fiction record di inizio anno. Rispettivamente su Rai e Mediaset. Sono accomunate da più di qualche elemento. Stiamo parlando di La preside (4,8 milioni di spettatori e 27% di share al debutto) la serie con Luisa Ranieri e A testa alta - Il coraggio di una donna (oltre 4 milioni di spettatori e più del 25% di share, con picchi di 5 milioni e 32% di share) con Sabrina Ferilli. Non a caso, Canale5 ha piazzato all'ultimo momento in programmazione la propria fiction, nelle stesse settimane in cui debuttava la "concorrente" sulla rete ammiraglia Rai, anche . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - A testa alta vs La preside. Le due dirigenti scolastiche della tv a confronto

Leggi anche: 'A testa alta', anticipazioni e trama della prima puntata: scoppia lo scandalo per il video hot della preside Virginia Terzi diffuso online senza consenso

Leggi anche: 'A testa alta', anticipazioni e trama della prima puntata: scoppia lo scandalo per il video hot della preside Virginia Terzi diffuso online senza consenso

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ranieri e Ferilli presidi diverse tra un caso vero e mero pretesto; Sabrina Ferilli torna nei panni della preside vittima di revenge porn: A testa alta; Verissimo: Raniero Monaco di Lapio in A testa alta Video; Il passato di Virginia torna a galla nella seconda puntata di A testa alta, in onda stasera.

A testa alta, ultima puntata con colpo di scena: come finisce la serie Tv con Sabrina FerilliLe anticipazioni del finale di stagione di A testa alta, in onda stasera 21 gennaio su Canale 5: svelato il destino di Virginia tra inganni, misteri e un epilogo choc. libero.it

Stasera in tv c’è l’ultima puntata di A testa alta: Virginia guarda negli occhi il suo nemicoRiuscirà Virginia a ritrovare Rocca? È questa l'ultima sfida del suo nemico invisibile. Ecco come finisce A testa alta, oggi 21 gennaio. msn.com

Non l'hanno presa bene però dai ... a testa alta... #gazzettadellosport facebook

Forza Flavio, testa alta che la strada è ancora lunga #Tennis #AusOpen #AO2026 #Cobolli x.com