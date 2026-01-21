A Testa Alta stasera l’ultima puntata | Virginia Terzi verrà arrestata?

Stasera va in onda l’ultimo episodio di A Testa Alta, la serie con Sabrina Ferilli e Raniero Monaco Di Lapo. Al centro della narrazione, il destino di Virginia Terzi e le implicazioni delle sue scelte. Seguiremo gli sviluppi di questa conclusione, restando attenti ai dettagli e alle conseguenze dei personaggi. Un appuntamento importante per i fan della serie, che chiude un ciclo di storie e misteri.

Questa sera andrà in onda l'ultima puntata di A Testa Alta, la serie di successo con Sabrina Ferilli e Raniero Monaco Di Lapo La serie di successo A Testa Alta che ha per protagonista Sabrina Ferilli si prepara all'ultima puntata che andrà in onda questa sera alle 21.45. Il tema principale è quello del revenge porn. Virginia (Sabrina Ferilli) è una preside di un liceo romano e qualcuno la filma mentre è in macchina con il suo amante, Marco, un insegnate di educazione fisica. Il video fa il giro della scuola, arriva anche a suo figlio Rocco che aveva sempre visto sua madre come figura integerrima.

