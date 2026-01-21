A testa alta niente seconda stagione? Le parole dello sceneggiatore e il nuovo progetto con Sabrina Ferilli

A testa alta, con Sabrina Ferilli, conclude la sua prima stagione senza prevedere un seguito. Lo ha confermato Mizio Curcio, sceneggiatore della fiction, spiegando che la trama si conclude in modo definitivo nell’episodio trasmesso questa sera. La serie affronta il tema del coraggio femminile, offrendo una storia conclusa e autoconclusiva, senza ulteriori sviluppi in futuro.

A testa alta – il coraggio di una donna non avrà una seconda stagione. A chiarirlo è Mizio Curcio, sceneggiatore della fiction con Sabrina Ferilli, che a Fanpage ha spiegato come la storia si concluda definitivamente con il finale andato in onda stasera. Il percorso di Virginia Terzi, dunque, è arrivato al capolinea. Ma questo non significa che il pubblico dovrà rinunciare a rivedere presto Sabrina Ferilli in televisione: per l’attrice sono già iniziate le prime riunioni per una nuova fiction. “Insomma, stasera dovrebbe concludersi il viaggio di Virginia Terzi. Poi, per carità, mai dire mai”, ha sottolineato Curcio mettendo le mani avanti. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

A testa alta, ci sarà la seconda stagione? Ecco il finale della prima e gli sviluppi della fiction con Sabrina FerilliA testa alta, con Sabrina Ferilli, si avvia verso la conclusione della sua prima stagione il 21 gennaio 2026.

