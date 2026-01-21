A testa alta - Il coraggio di una donna stasera in tv l' ultima puntata | le anticipazioni

Stasera su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di “A testa alta - Il coraggio di una donna”. La puntata conclude il percorso della protagonista, portandola in un momento di grande difficoltà. Ecco le anticipazioni sulla trama e gli sviluppi finali di questa serie che affronta temi di resilienza e determinazione femminile.

La terza e ultima puntata di “A testa alta - Il coraggio di una donna” va in onda oggi, mercoledì 21 gennaio in prima serata su Canale 5, e lo fa spingendo la protagonista nel punto più buio del suo percorso. La serie con Sabrina Ferilli, diretta da Giacomo Martelli, vede la protagonista Virginia Terzi, preside stimata e donna indipendente, sola contro un sistema che giudica in fretta e protegge poco. Una storia dura, attuale, e molto gradita ai telespettatori. Nel quinto episodio della serie Virginia tocca il punto più basso della sua parabola: accusata dell’omicidio di Ivan, finisce in arresto mentre l’indagine sembra stringersi come un cappio attorno a lei e a sua sorella Cecilia.🔗 Leggi su Today.it

