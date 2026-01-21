A Strasburgo per dire no alle slealtà

A Strasburgo si discute di misure per contrastare le importazioni di alimenti non conformi agli standard europei. L’obiettivo è proteggere la salute dei cittadini e tutelare il reddito degli agricoltori locali, prevenendo pratiche sleali che minano il mercato e la qualità dei prodotti. È un passo importante verso un sistema alimentare più sicuro e giusto per tutti.

Fermare le importazioni sleali di cibi che non rispettano gli standard europei e mettono a rischio la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori. Le stesse regole che seguono le imprese agricole in Europa devono essere rispettate da chi vuole vendere da noi, da qualunque Paese voglia esportare qui. E servono più controlli, perché ora solo il 3% delle merci viene fisicamente verificato nei porti e alle frontiere. Questa la posizione di Coldiretti, presente ieri a Strasburgo in corteo fino al Parlamento Europeo con oltre mille soci agricoltori, anche dall’Umbria, guidati dal presidente Ettore Prandini e dal segretario Generale Vincenzo Gesmundo, al fianco degli agricoltori francesi della Fnsea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Stop alle importazioni sleali": la delegazione ferrarese di Coldiretti presente a Strasburgo

Dal prestito all'Ucraina alle mire Usa sulla Groenlandia: di cosa si parlerà a Strasburgo

