A Spoltore previsto un intervento di derattizzazione il 23 gennaio

Il Comune di Spoltore comunica che il 23 gennaio 2026 sarà effettuato un intervento di derattizzazione sull’intero territorio comunale. L’operazione, programmata per quella giornata, mira a mantenere un ambiente pulito e sicuro per i cittadini. Si invita la popolazione a seguire eventuali indicazioni fornite dalle autorità locali e a prendere le precauzioni necessarie.

Il Comune di Spoltore annuncia l'avvio di un'operazione programmata di derattizzazione sull'intero territorio comunale, prevista per la giornata di venerdì 23 gennaio 2026. L'iniziativa, coordinata in sinergia con la società Rieco spa e l'azienda Quark, rientra nel piano periodico di manutenzione.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

