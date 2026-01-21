A Roma l' evento conclusivo di Sace ‘Energie per il futuro dell' export'

A Roma si è tenuto l'evento finale di ‘Energie per il futuro dell'export’, il roadshow di Sace dedicato al sostegno delle imprese italiane nell'internazionalizzazione. Organizzato da Sace, agenzia di credito all'export del Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'evento ha promosso il dialogo tra operatori e aziende per rafforzare le strategie di esportazione e favorire la crescita internazionale delle imprese italiane.

Roma, 21 gen. (AdnkronosLabitalia) - Si è svolto oggi a Roma l'evento conclusivo di 'Energie per il futuro dell'export', il roadshow itinerante di Sace, l'export credit agency direttamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dedicato al dialogo e all'ascolto delle imprese italiane. Un percorso che ha coinvolto oltre 400 imprese attraverso sette tappe in Italia - Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Roma - e una a Dubai, ospitate nelle sedi di Sace, vere e proprie case delle imprese che ogni giorno supportano le aziende nei loro percorsi di crescita in Italia e nel mondo.

