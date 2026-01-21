A rischio il viaggio di Re Carlo e Camilla negli Usa pesano le idee di Trump sulla Groenlandia

Il viaggio di Stato di Re Carlo III e della Regina Camilla negli Stati Uniti, previsto per aprile in occasione del 250º anniversario dell’indipendenza americana, potrebbe essere cancellato. La visita è al momento incerta, a causa delle recenti posizioni espresse dall’ex presidente Donald Trump riguardo alla Groenlandia, che hanno suscitato discussioni sulla possibile influenza di tali opinioni sui rapporti tra Regno Unito e Stati Uniti.

Re Carlo III e la Regina Camilla potrebbero non partire per la visita di stato negli Stati Uniti programmata per il mese aprile, quando si celebra il 250º anniversario dell'indipendenza americana. Un appuntamento per il quale i sovrani erano molto attesi, ma che rischia di sfumare a causa della volontà del presidente Donald Trump di ottenere la Groenlandia. Si tratta, dunque, di una faccenda geopolitica. Una partita delicatissima, che va condotta con grande attenzione. Per figure come Re Carlo, o Donald Trump, la diplomazia è davvero tutto. Come sappiamo, sono di recente insorte delle tensioni dopo certe affermazioni del presidente Usa, intenzionato ad acquistare la Groenlandia dalla Danimarca.

