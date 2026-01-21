A rischio il diritto alla salute | Morsa e Troisi scrivono a Prefetto e Regione Campania chiedendo interventi urgenti

Lavoratori e cittadini della Campania sono preoccupati per le condizioni della sanità pubblica. La Segretaria Generale della FpCgil Licia Morsa e il Segretario Confederale Antonio Troisi hanno scritto al Prefetto e alla Regione, chiedendo interventi tempestivi per tutelare il diritto alla salute, messo a rischio da criticità e carenze nel settore. La loro missiva evidenzia l’urgenza di azioni concrete per garantire servizi sanitari adeguati e accessibili.

Sono la Segretaria Generale della FpCgil Licia Morsa e il Segretario Confederale Antonio Troisi ad intervenire in una nota congiunta.Stato di agitazione nelle Aziende Sanitarie: "a rischio il diritto alla salute"La Funzione Pubblica CGIL, unitamente alla Camera del Lavoro CGIL di Avellino.

