A Pavia voce alle donne in camice con LeiScienza
A Pavia, le donne in camice hanno trovato uno spazio di dialogo e condivisione con l’evento 'Lei.Scienza', inaugurale del ciclo 'Semi di scienza' promosso dall’Università degli Studi di Pavia. Un’occasione per valorizzare il ruolo femminile nel mondo scientifico e promuovere un confronto aperto su temi di attualità e innovazione.
(Adnkronos) – Voce alle donne in camice con 'Lei.Scienza', evento inaugurale del ciclo 'Semi di scienza' promosso dall'università degli Studi di Pavia. In occasione dell'International Day of Women and Girls in Science 2026, mercoledì 11 febbraio l'ateneo organizza una giornata dedicata alla responsabilità della ricerca nel dialogo con la società. "Le voci delle scienziate pavesi.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
A Pavia voce alle donne in camice con Lei.ScienzaL'11 febbraio all'università il primo evento del ciclo Semi di scienza. Nello sguardo femminile un ponte di dialogo per spiegarla ai cittadini ... adnkronos.com
