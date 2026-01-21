A Pavia voce alle donne in camice con LeiScienza

A Pavia, le donne in camice hanno trovato uno spazio di dialogo e condivisione con l’evento 'Lei.Scienza', inaugurale del ciclo 'Semi di scienza' promosso dall’Università degli Studi di Pavia. Un’occasione per valorizzare il ruolo femminile nel mondo scientifico e promuovere un confronto aperto su temi di attualità e innovazione.

