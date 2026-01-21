A New York l' ultimo saluto a Rocco Commisso VIDEO

Oggi a New York si sono tenuti i funerali di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, scomparso venerdì scorso all’età di 76 anni. La cerimonia ha rappresentato un momento di commiato per una figura di rilievo nel mondo del calcio e degli affari, ricordando la sua carriera e il suo contributo al settore.

AGI - Si sono celebrati oggi a New York i funerali di Rocco Commisso, il presidente della Fiorentina scomparso venerdì scorso all'età di 76 anni. Le esequie sono state celebrate nella Cattedrale di St Patrick, sulla Fifth Avenue a Manhattan. All'uscita, il feretro del patron del club Viola era accompagnato dalla moglie, Catherine, e dai figli Joseph e Marisa. L'arrivo del feretro. Il ricordo della sindaca. "Non potevamo non esserci sia da un punto di vista personale sia in rappresentanza della nostra Firenze. Penso che fosse importante la nostra presenza, è stata una cerimonia molto toccante, molto sentita e penso che lo dovevamo a Rocco, a una persona che ha amato tantissimo la nostra città, che ha amato tantissimo la Fiorentina". 🔗 Leggi su Agi.it

Commisso, i funerali a New YorkIl figlio Joseph: Mio padre amava Firenze, la sua storia, la sua bellezza e la sua gente. Credeva che un club di calcio fosse più di vittorie e sconfitte: identità e comunità. rainews.it

